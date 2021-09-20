В Кугарчинском районе в рамках нацпроекта открылась модельная библиотека

Яркий дизайн, комфорт и доступ к современным технологиям. В Кугарчинском районе открылась модельная библиотека.

В ней сформированы отдельные зоны: гостиная – для  взрослых читателей, которые могут выбрать любую книжную новинку, комната для самых маленьких и зал для подростков, в котором помимо книг есть много технических новинок. С помощью нового современного оборудования теперь можно проводить и онлайн-встречи, и устраивать тематические вечера. Решена проблема доступности для маломобильных категорий граждан. В приоритете как техническая оснащенность, так и бумажные издания. Фонд библиотеки пополнился на 14 тысяч экземпляров литературы, есть даже книги для незрячих.

Фото №1 - В Кугарчинском районе в рамках нацпроекта открылась модельная библиотека

Открыть дверь в книгохранилище нового формата позволил национальный проект «Культура». На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделили 15 млн. рублей.

К этому дню мы шли три года. Мы очень благодарны Министерству культуры, что они высоко оценили нашу работу и включили нас в список победителей.

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