В Кугарчинском районе в рамках нацпроекта открылась модельная библиотека

В ней сформированы отдельные зоны: гостиная – для взрослых читателей, которые могут выбрать любую книжную новинку, комната для самых маленьких и зал для подростков, в котором помимо книг есть много технических новинок. С помощью нового современного оборудования теперь можно проводить и онлайн-встречи, и устраивать тематические вечера. Решена проблема доступности для маломобильных категорий граждан. В приоритете как техническая оснащенность, так и бумажные издания. Фонд библиотеки пополнился на 14 тысяч экземпляров литературы, есть даже книги для незрячих.