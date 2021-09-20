Политолог озвучил плюсы и минусы предвыборной кампании в Башкирии
Сергей Маркелов, известный российский политолог и политтехнолог, назвал плюсы и минусы предвыборной кампании в Башкирии.
Независимый эксперт отметил не только позитивные стороны предвыборной кампании.
Что сделала власть хорошо. Команда Хабирова максимально эффективно использовала тяжелую артиллерию, но не скатились в «жесткач», старалась использовать мягкую силу. Наверняка были традиционные методы работы с административным ресурсом, но не топорные с 102% за «Единую Россию». Второй плюс, власть позволила в республике провести кампанию всем желающим. Слово дали всем, а не только «Единой России». Башкортостан не стал радикальным регионом, здесь все больше политических сил ведет диалог с населением. То есть команда Хабирова перешла с жесткой к более реальной политике.
Сергей Маркелов
Политолог также указал на те факторы, который вызывают у него вопросы как у профессионала.
Из негатива. Понятно, что Хабиров за всю вертикаль власти отвечать не может, но по итогам некоторых чудачеств выводы сделает и, возможно даже, головы полетят. Какие еще можно сделать выводы: избиратели имеют право на инертность, имеют право разбираться, имеют право на доверие. Это было видно на примере эсэров, которые по сути кампанию в республике провалили. Провалили сами, запутались в своих объединениях, разъединениях. Для меня вывод из этого негатива позитивный. То есть башкирский электорат — это люди, которые несмотря на любые попытки рассказать “а там колхозники в Башкирии определяют результаты выборов”, это не так. В Башкирии оказались очень умные избиратели, не повелись массово на электоральные предвыборные трюки. Не проявились политические аномалии, например, раз и «Новые люди» стали вторыми после ЕР, нет. Республика на это не повелась.