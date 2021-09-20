В Башкирии сгорел дом многодетной семьи: погибла 9-летняя девочка

Сегодня, 20 сентября, рано утром произошёл крупный пожар. Инцидент зафиксирован в СНТ «Ольховое» в населенном пункте Фёдоровка.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 10:10. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Было установлено, что огнём охватило частный дом, в котором проживала многодетная семья.

Локализовать пожар удалось в 10:37, а полностью ликвидировать в 10:41. В доме был установлен автономный пожарный извещатель. Из горящего помещения самостоятельно смогли эвакуироваться мама и четверо детей. 11-летнему ребёнку потребовалась госпитализация.

Также в сгоревшем доме было обнаружено тело 9-летней девочки. Обстоятельства произошедшей трагедии предстоит выяснить.