В Башкирии пенсионер собирает раритетные мотоциклы

Житель Бирска собирает раритетные мотоциклы. Пенсионер находит их в нерабочем состоянии, чинит и реконструирует. В коллекции Анатолия Иванова сейчас более 20 байков.

В руках Анатолия Иванова старый и неисправный мотоцикл приобрел вторую жизнь. Мужчина смог починить его, не поменяв ни одной родной детали. Подобных спасенных Анатолием Ивановым от металлолома судеб более двадцати. Правда, вместо гаража у мужчины теплица. Там находятся все экспонаты, которые он собирает уже 11 лет.

Анатолий восстанавливает все своими руками. Некоторые байки приходится практически собирать заново. Каждый из экспонатов имеет свою интересную историю.

Ещё ребенком Анатолий видел, как отец умело управляется с мотоциклом. Именно тогда у него зародилась любовь к двухколесному транспорту. Раритетные модели – как напоминание о старых добрых временах.

Реконструкцией в городе также занимаются и предприниматели. Недавно бирский «Дом быта» выиграл грант по проекту «Поддержка малого бизнеса». На эти деньги фасад здания 1969 года удалось отремонтировать. Также удалось восстановить дом 1903 года, который находился в аварийном состоянии. На ремонт ушло два месяца. Сейчас здесь установили новую входную группу и заменили деревянные окна на пластиковые.