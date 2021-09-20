В ЦИК Башкирии поступило свыше 500 жалоб и обращений

В Центризбирком республики в ходе выборов поступило свыше 500 жалоб и обращений. Об этом председатель ЦИК Илона Макаренко рассказала на брифинге, посвященном итогам трех дней голосования.

Некоторые жалобы касались, например, недопуска наблюдателей на участки. Речь идет, в частности, о представителях партии «Справедливая Россия». Но выяснилось, что из-за противоречия внутри самой партии на выборы пришло гораздо больше представителей, чем было заявлено, а потому на УИКи пропускали людей только по официальным спискам.

Кроме того, в Уфе на одном из участков между двумя членами избирательной комиссии от коммунистов и «Справедливой России» произошла потасовка, в которой теперь разбирается полиция. Много писем в адрес Центризбиркома поступало и неконструктивных.

Фото №1 - В ЦИК Башкирии поступило свыше 500 жалоб и обращений

Много обращений было такого характера: «Вычеркните меня из списка избирателей, потому что я не являюсь гражданином Российской Федерации. И вообще вы преступники – самоуничтожтесь». Мы вынуждены на них реагировать. Пока на сегодня у нас серьезных нарушений не подтверждено.

Илона Макаренко, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан
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