В ЦИК Башкирии поступило свыше 500 жалоб и обращений

Много обращений было такого характера: «Вычеркните меня из списка избирателей, потому что я не являюсь гражданином Российской Федерации. И вообще вы преступники – самоуничтожтесь». Мы вынуждены на них реагировать. Пока на сегодня у нас серьезных нарушений не подтверждено.

Илона Макаренко, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан