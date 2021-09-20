В ЦИК Башкирии поступило свыше 500 жалоб и обращений

В Центризбирком республики в ходе выборов поступило свыше 500 жалоб и обращений. Об этом председатель ЦИК Илона Макаренко рассказала на брифинге, посвященном итогам трех дней голосования.
Некоторые жалобы касались, например, недопуска наблюдателей на участки. Речь идет, в частности, о представителях партии «Справедливая Россия». Но выяснилось, что из-за противоречия внутри самой партии на выборы пришло гораздо больше представителей, чем было заявлено, а потому на УИКи пропускали людей только по официальным спискам.
Кроме того, в Уфе на одном из участков между двумя членами избирательной комиссии от коммунистов и «Справедливой России» произошла потасовка, в которой теперь разбирается полиция. Много писем в адрес Центризбиркома поступало и неконструктивных.