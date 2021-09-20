В Башкирии усилят меры безопасности в учебных учреждениях после трагедии в Перми

Защитить учащихся. Такое поручение дал Радий Хабиров Межведомственному совету общественной безопасности и региональному Минобрнауки в ходе оперативного совещания в правительстве. Сегодня утром в Перми 18-летний стрелок ворвался в университет и устроил стрельбу. Жертвами трагедии, по данным Минздрава России, стали восемь человек, 28 госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Спасаясь от преступника, студенты выпрыгивали из окон второго этажа. По их словам, выстрелы они услышали во время занятий. Личность нападавшего установлена. По некоторым данным, он был серьёзно ранен во время задержания. Расследовать дело будет центральный аппарат Следственного комитета.

В Пермском крае случилась большая трагедия – напали на студентов Пермского университета. Уточните и занимайтесь. Сразу на силовиков выходите. Айбулат Вакилович, вам тоже нужно посмотреть, что там произошло, вникнуть. Была трагедия в Казани, сейчас получается трагедия в Перми. Изучите обстоятельства. Потом мне доложите, что там происходит. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Региональная повестка оперативного совещания включала и другие вопросы. Руководитель республиканского Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров отметил, что в Башкирии можно завершать особый противопожарный режим, связанный с возгораниями леса. А на дорогах Башкортостана увеличат количество экипажей ДПС из-за роста числа смертельных аварий. Радий Хабиров также подчеркнул, что выборы депутатов Государственной Думы, Госсобрания и органов местного самоуправления прошли на высоком уровне. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на исход волеизъявления граждан, не зафиксировано. Обсудили на совещании и вопросы профилактики распространения коронавируса и сезонных инфекционных заболеваний. Минздрав получает прививки от гриппа.