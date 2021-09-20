В Уфе сотрудника университета уличили во взяточничестве

Следственный комитет Башкирии предъявил обвинение 40-летнему заместителю главного инженера инженерно-технологического управления одного из ведущих университетов региона.

По версии следствия, мужчина потребовал взятку с директора строительной организации. Университет заключил с компанией договор на проведение капитального ремонта корпусов учебного учреждения. Обвиняемый потребовал с руководителя организации 7 млн рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ.