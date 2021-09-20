Евгений Мельников рассказал о ходе работы Общественного штаба на выборах в Башкирии
Выборы прошли честно. Такую оценку голосованию дал
член Общественной палаты республики Евгений Мельников. Все три дня за ходом
выборов следили общественные наблюдатели.
Эксперт утверждает, что у молодых избирателей
появилась тенденция прихода на избирательный участок только в третий день. Так,
в регионе к закрытию участков в последний день выборов проголосовали 69%
избирателей. Несмотря на то, что все прошло хорошо, жалобы на проведение
процедуры все-таки поступали. Однако большинство из них не имели подтверждения.
Общественный
штаб предотвращал нарушения на избирательных участках тем, что оперативно
выезжал и давал рекомендации консультативного характера для участников
избирательного процесса.
Евгений Мельников, член Общественной палаты Республики Башкортостан
Многие спорные обращения оказались лишь недопонимаем между членами избирательной комиссии и наблюдателями.
Конечно, поступали различные обращения в call-центр, в общественный центр о ситуации на избирательных участках, о возможных нарушениях. Но нарушения не подтвердились. Все они носят частный характер. Это личные отношения участников процесса – наблюдатели и члены уик с правом совещательного голоса даже от одной партии не могли найти между собой общий язык. Мобильная группа от общественного штаба выезжала на такие участки и консультировала участников избирательного процесса.
Евгений Мельников, член Общественной палаты Республики Башкортостан
Евгений Мельников отметил, что возможность наблюдения показала себя с хорошей стороны и позволила предотвратить многие нарушения. Также систему наблюдения высоко оценили иностранные гости, хотя такая система была впервые использована в России.
Работа была выстроена таким образом. У нас был организован call-центр в здании общественной палаты. Также был организован центр общественного видеонаблюдения: была организована видеостена, это порядка 20 компьютеров. Была возможность наблюдать за каждым уиком. И были организованы две мобильные группы. По Уфе группы выезжали на 40 уиков, по республике – около 7 раз: в Туймазах, Октябрьском, Янауле. Центр общественного видеонаблюдения был организован впервые в России. Есть как плюсы, так и минусы. Основной плюс – возможность наблюдать в режиме реального времени. Международные наблюдатели, которые посетили и call-центр, и центр общественного видонаблюдения, положительно отозвались, были приятно удивлены, что у нас действительно такая открытая система выборов. В call-центр позвонили 96 раз. Жалобы поступали, но они не нашли своего подтверждения. При этом были такие моменты, когда и скрытая агитация была на участках. Но после звонка эти ситуации разрешались. Существенных нарушений не выявлено. Центр общественного наблюдения посетили 97 человек. 31 человек воспользовался возможностью индивидуального просмотра конкретного избирательного участка.
Евгений Мельников, член Общественной палаты Республики Башкортостан
Также член Общественной палаты Башкирии рассказал, что больше всего привлекло внимание наблюдателей на этих выборах.
Особое внимание членов общественного штаба привлекло после первого дня голосования массовые сообщения о вбросах на уиках, где используются комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Это связано с тем, что на этих уиках из переносных ящиков с голосования на дому бюллетени должны переместить в КОИБ. Соответственно, после 20:00 они этой процедурой занимались. Это попало на видеокамеры. Соответственно, у людей возникли вопросы. Но эта процедура совершенно законна, это не вбросы.
Евгений Мельников, член Общественной палаты Республики Башкортостан