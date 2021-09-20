Евгений Мельников рассказал о ходе работы Общественного штаба на выборах в Башкирии

Работа была выстроена таким образом. У нас был организован call-центр в здании общественной палаты. Также был организован центр общественного видеонаблюдения: была организована видеостена, это порядка 20 компьютеров. Была возможность наблюдать за каждым уиком. И были организованы две мобильные группы. По Уфе группы выезжали на 40 уиков, по республике – около 7 раз: в Туймазах, Октябрьском, Янауле. Центр общественного видеонаблюдения был организован впервые в России. Есть как плюсы, так и минусы. Основной плюс – возможность наблюдать в режиме реального времени. Международные наблюдатели, которые посетили и call-центр, и центр общественного видонаблюдения, положительно отозвались, были приятно удивлены, что у нас действительно такая открытая система выборов. В call-центр позвонили 96 раз. Жалобы поступали, но они не нашли своего подтверждения. При этом были такие моменты, когда и скрытая агитация была на участках. Но после звонка эти ситуации разрешались. Существенных нарушений не выявлено. Центр общественного наблюдения посетили 97 человек. 31 человек воспользовался возможностью индивидуального просмотра конкретного избирательного участка.

Евгений Мельников, член Общественной палаты Республики Башкортостан