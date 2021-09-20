Политолог о выборах в Башкирии: «Избиратель хочет новых подходов»

В России закончилось трехдневное голосование. Жители Башкирии выбирали новых представителей республики в Государственной Думе, а также новых членов регионального парламента.
Мы поговорили с политологом, кандидатом политических наук и доцентом БашГУ Владимиром Савичевым о том, чем нынешние выборы отличались от предыдущих.
Наш эксперт отметил, что прошедшее голосование четко показало необходимость формирования новых подходов партий к своей работе. Все дело в том, что среднестатистический избиратель стал моложе, поэтому старые методы с ним уже не сработают.
На этих выборах мы увидели, что назревает необходимость формирования новых подходов. Многие партии провалились, потому что шли на старом багаже. Избиратель хочет новых подходов. Вот этого пока мало. Отреагировали на этот запрос те, кто прошли в Госдуму. Они смогли удержать избирателя, привлечь новых людей тем, что не зацикливались на какой-то одной идее. Проблема малых партий в том, что у них очень мало людей, которые работают на разные сегменты общества. Те партии, которые предъявили разных лидеров общественного мнения, они и смогли набрать большую копилку избирателей. Владимир Савичев, кандидат политических наук, доцент БашГУ
В то же время политические партии перешли от бесполезных склок к реальной работе со своими сторонниками. Технический прогресс диктует новые подходы к агитации: она переходит с голубого экрана телевизора на просторы интернета.
Мы увидели на этих выборах согласованность действий наших партий. Достаточно корректно шла избирательная кампания. Она не переходила определенные грани. То есть политические вопросы теперь решаются не в формате крика, а в формате серьезной работы по консолидации сторонников. Резко возросло значение интернет-технологий. У нас некоторые жалуются, что не пускают в телевизор. Но в интернете нет ограничений. Работайте там, доводите свою позицию. В этих вирусных роликах были вообще новые подходы, выход за определенные стандарты. Избирателей 18+, например, привлекали чисто взрослыми темами. Владимир Савичев, кандидат политических наук, доцент БашГУ