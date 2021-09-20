Политолог о выборах в Башкирии: «Избиратель хочет новых подходов»

На этих выборах мы увидели, что назревает необходимость формирования новых подходов. Многие партии провалились, потому что шли на старом багаже. Избиратель хочет новых подходов. Вот этого пока мало. Отреагировали на этот запрос те, кто прошли в Госдуму. Они смогли удержать избирателя, привлечь новых людей тем, что не зацикливались на какой-то одной идее. Проблема малых партий в том, что у них очень мало людей, которые работают на разные сегменты общества. Те партии, которые предъявили разных лидеров общественного мнения, они и смогли набрать большую копилку избирателей.

Владимир Савичев, кандидат политических наук, доцент БашГУ