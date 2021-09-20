В Башкирии прошел «Кросс наций»

Спортсмены Башкортостана приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации». Спортивный праздник проводится в регионах России ежегодно с 2004 года.
В Иглинском районе на старт вышли более 100 любителей здорового образа жизни. Среди участников – школьники, студенты, работники предприятий и ветераны.
Всего забеги прошли в четырех возрастных категориях. Младшему участнику всего 10 лет, старшему – за 60.
По итогам соревнований лучшими стали Лилия Хамитова, Григорий Глущенко, Гульназ Каримова, Айнур Гималетдинов и Дмитрий Захаров.