В Башкирии прошел «Кросс наций»

Спортсмены Башкортостана приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации». Спортивный праздник проводится в регионах России ежегодно с 2004 года.

В Иглинском районе на старт вышли более 100 любителей здорового образа жизни. Среди участников – школьники, студенты, работники предприятий и ветераны.

Всего забеги прошли в четырех возрастных категориях. Младшему участнику всего 10 лет, старшему – за 60.