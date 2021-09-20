ЦУР Башкортостана провел 11 прямых эфиров с общественным медиаштабом

В Башкирии подводят итоги голосования за кандидатов в депутаты Государственной Думы, которые прошли с 17 по 19 сентября. Большую нагрузку на себя взял ЦУР Башкортостана - с ним было проведено 11 прямых включений о ситуации в регионе.
Все эти дни в Уфе был развернут Общественный медиаштаб, в котором работали представители телеканала БСТ и других СМИ, а также политологи и представители политических партий. Здесь каждый мог получить оперативную информацию из первых уст о том, что на данный момент происходит в республике.
Помимо этого в эти дни было проведено 11 прямых включений с Центром управления республикой, представители рассказывали о темах, которые больше всего беспокоили жителей региона. К слову, тема выборов не вошла даже в пятерку "горячих" тем, жителей волновало другое. На это в том числе обратил внимание и Радий Хабиров, который выступил в медиаштабе после закрытия всех избирательных участков.
Во время прямых включений с ЦУРом обсуждали вопросы сферы здравоохранения, дорог, программы "Башкирские дворики", школьного питания и многое другое. Отдельно для зрителей прямого эфира объяснили, как пользоваться чат-ботом по льготным выплатам.
За 3 дня в ЦУР Башкортостана поступило 1380 обращений. На тему транспорта - 415 сообщений, ЖКХ - 277, дороги - 135, благоустройство - 97, здравоохранение - 93, соцзащита - 88, образование - 58, коронавирус - 41, выборы - 39, архитектура и строительство - 31.