В Башкирии проведут проверку системы оповещения населения

Госкомитет Башкирии по ЧС сообщил о проверки системы оповещения населения в республике.
С 21 по 23 сентября в регионе проведут плановую ежемесячную проверку системы оповещения «Внимание всем».
22 сентября 2021 года с 10:30 по 16:00 будет проводиться проверка в Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы.
23 сентября 2021 года с 10:30 по 16:00 будет проводиться проверка в Ленинском, Кировском и Советском районах Уфы и в остальных муниципальных образованиях Башкирии.
С 21 по 23 сентября 2021 года в ночное время на территории республики так же будет проведена техническая проверка с перехватом каналов телевизионного и радиовещания.
23 сентября 2021 года в 11:00 на территории республики будет кратковременное включение сирен и громкоговорящих устройств длительностью до 5 секунд.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.