Политологи объяснили высокую явку на выборах в Башкирии

В Башкирии явка всегда одна из наиболее высоких в РФ. В ПФО наряду с Татарстаном мы всегда в лидерах. Причин несколько, одна из них – социальная структура населения Республики Башкортостан. Явка самая высокая в районах, а сельское население у нас – порядка 40%. Плюс республика сама по себе довольно большая. В политологии это называется электорально емкий регион. Давно замечено, что чем более урбанизированный регион, тем ниже явка.

Николай Евдокимов, руководитель научно-исследовательского и информационного центра БАГСУ, кандидат политических наук