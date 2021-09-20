Политологи объяснили высокую явку на выборах в Башкирии

В стране завершились трехдневные выборы в Госдуму РФ. Башкирия показала традиционно высокую явку избирателей, которая перевалила за 73%.
Мы поговорили об итогах выборов с экспертами в прямом эфире телеканала БСТ. Одним из гостей программы «День выборов» стал политолог Николай Евдокимов, который рассказал о причинах столь высокой явки в республике.
При этом политолог отметил, что ситуация достаточно стабильная и коренным образом настроения жителей с 2016 года не изменились: явка осталась высокой, как и 5 лет назад. По мнению Николая Евдокимова, есть смысл пересмотреть даты выборов, т.к. сейчас они приходятся на период отпусков и работ по сбору урожая, что не может не повлиять на явку.