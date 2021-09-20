В Башкирии в аварию попал автобус с 15 пассажирами

20 сентября зафиксирована крупная авария в Стерлитамакском районе. Инцидент произошёл на 153 км трассы Р-240.
Известно, что на автодороге столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский автобус, который следовал по маршруту «Сибай-Уфа». В транспорте в момент аварии находилось 15 пассажиров.
В ДТП пострадал лишь водитель грузового авто. Ему потребовалась госпитализация. На место происшествия выехал дополнительный автобус от ГУП «Башавтотранс» для транспортировки пассажиров к месту назначения.
Фото: ГИБДД РБ.