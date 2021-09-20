В Башкирии в запертой квартире нашли тела двух мужчин

В Стерлитамаке сегодня, 20 сентября, произошла жуткая трагедия. В доме по улице Дружбы в запертой квартире нашли тела двух мужчин.
Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, сотрудники экстренных служб по запросу вскрыли дверь в квартире. В помещении были обнаружены бездыханные тела мужчин 42 и 22 лет.
Было установлено, что утечки газа не произошло. На кухне в духовом шкафу была включена горелка для обогрева помещения. Однако причину смерти несчастных можно будет установить после проведенных экспертиз. Сейчас ведутся следственные мероприятия.