В Башкирии в запертой квартире нашли тела двух мужчин

В Стерлитамаке сегодня, 20 сентября, произошла жуткая трагедия. В доме по улице Дружбы в запертой квартире нашли тела двух мужчин.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, сотрудники экстренных служб по запросу вскрыли дверь в квартире. В помещении были обнаружены бездыханные тела мужчин 42 и 22 лет.