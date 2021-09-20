Эксперты объяснили, почему молодежь неактивна на выборах в Башкирии

Меня этот факт очень расстраивает. Я сама была наблюдателем, и действительно в основном приходило старшее поколение. Правда, приходили и те, кто голосует впервые, они получали подарки. Но большого количества молодежи не было. Я провела опрос в Instagram на своей странице – возраст моей аудитории в промежутке между 20 и 40 годами. И ответы на вопрос «голосовали ли вы?» разделились 50/50. Я писала лично своим друзьям и задавала этот вопрос и, если они не голосовали, я спрашивала почему. Причина в том, что у них нет четкой позиции, и это повергает меня в уныние.

Полина Вишневская, член Совета при Главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества