Эксперты объяснили, почему молодежь неактивна на выборах в Башкирии

На минувших выборах в Госдуму в Башкирии отметили, что молодежи на избирательных участках было мало. Мы поговорили об этом с экспертами в прямом эфире телеканала БСТ и выяснили, пассивна ли молодежь в республике или же это можно назвать недоработкой партий.

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Меня этот факт очень расстраивает. Я сама была наблюдателем, и действительно в основном приходило старшее поколение. Правда, приходили и те, кто голосует впервые, они получали подарки. Но большого количества молодежи не было. Я провела опрос в Instagram на своей странице – возраст моей аудитории в промежутке между 20 и 40 годами. И ответы на вопрос «голосовали ли вы?» разделились 50/50. Я писала лично своим друзьям и задавала этот вопрос и, если они не голосовали, я спрашивала почему. Причина в том, что у них нет четкой позиции, и это повергает меня в уныние.

Полина Вишневская, член Совета при Главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества

Политолог Владимир Савичев также прокомментировал ситуацию и поделился своим мнением о роли интернета и соцсетей в части привлечения молодежи.

Партии работают в интернете, потому что это самая свободная информационная площадка, поэтому если кто-то сетует, что им не дали высказаться, ну работайте в интернете – это и есть возможность. А что касается молодежи, то у нас сейчас нет той системы политического образования, которая была в Советском Союзе, и с детства люди понимали, для чего им нужно участвовать в этих политических процессах. И поэтому молодежь, студенты видели в этом возможность выразить себя, свою политическую позицию, видели в этом какую-то новизну. Это говорит о том, что партиям нужно менять подход в работе с молодежью.

Владимир Савичев, социолог, кандидат политических наук   

Однако руководитель Республиканского общественного штаба по наблюдению за выборами Ольга Панчихина рассказала, что в период последних часов наблюдения, когда приходят те, кто меньше всего доверяет процессу, как раз присутствовало очень много молодежи.

Здесь речь о доверии. Молодежь приходит с 7 до 8 вечера, чтобы проверить, не использовали ли их голос или еще что-то. Кроме того, очень много молодежи с активной гражданской позицией участвует в качестве наблюдателей. И именно они отстаивают сове мнение, чтобы все было прозрачно, честно и открыто. А что касается поддержки партий, молодые просто не знают, за кого голосовать, и не пользуются своим правом.

Ольга Панчихина, руководитель Республиканского общественного штаба по наблюдению за выборами
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