Эксперты объяснили, почему молодежь неактивна на выборах в Башкирии

На
минувших выборах в Госдуму в Башкирии отметили, что молодежи на избирательных
участках было мало. Мы поговорили об этом с экспертами в прямом эфире телеканала
БСТ и выяснили, пассивна ли молодежь в республике или же это можно назвать
недоработкой партий.
Меня
этот факт очень расстраивает. Я сама была наблюдателем, и действительно в
основном приходило старшее поколение. Правда, приходили и те, кто голосует
впервые, они получали подарки. Но большого количества молодежи не было. Я
провела опрос в Instagram на своей странице – возраст моей аудитории в
промежутке между 20 и 40 годами. И ответы на вопрос «голосовали ли вы?»
разделились 50/50. Я писала лично своим друзьям и задавала этот вопрос и, если
они не голосовали, я спрашивала почему. Причина в том, что у них нет четкой
позиции, и это повергает меня в уныние.Полина Вишневская, член Совета при Главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества
Политолог
Владимир Савичев также прокомментировал ситуацию и поделился своим мнением о
роли интернета и соцсетей в части привлечения молодежи.
Партии
работают в интернете, потому что это самая свободная информационная площадка,
поэтому если кто-то сетует, что им не дали высказаться, ну работайте в интернете
– это и есть возможность. А что касается молодежи, то у нас сейчас нет той
системы политического образования, которая была в Советском Союзе, и с детства
люди понимали, для чего им нужно участвовать в этих политических процессах. И
поэтому молодежь, студенты видели в этом возможность выразить себя, свою
политическую позицию, видели в этом какую-то новизну. Это говорит о том, что
партиям нужно менять подход в работе с молодежью.Владимир Савичев, социолог, кандидат политических наук
Однако
руководитель Республиканского общественного штаба по наблюдению за выборами Ольга
Панчихина рассказала, что в период последних часов наблюдения, когда приходят
те, кто меньше всего доверяет процессу, как раз присутствовало очень много
молодежи.
Здесь
речь о доверии. Молодежь приходит с 7 до 8 вечера, чтобы проверить, не
использовали ли их голос или еще что-то. Кроме того, очень много молодежи с
активной гражданской позицией участвует в качестве наблюдателей. И именно они
отстаивают сове мнение, чтобы все было прозрачно, честно и открыто. А что
касается поддержки партий, молодые просто не знают, за кого голосовать, и не
пользуются своим правом.Ольга Панчихина, руководитель Республиканского общественного штаба по наблюдению за выборами