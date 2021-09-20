Многодетной семье из Уфы, потерявшей в пожаре 9-летнюю девочку, нужна помощь

Расследование уголовного дела взяли на контроль в Следственном управлении республики. Семья сейчас оказалась в тяжелой жизненной и материальной ситуации. У них ничего не осталось, родители и их дети нуждаются в одежде и предметах обихода. Все, кто готов помочь погорельцам, могут связаться с главой семьи по телефону: 8 (919) 614-29-94 (Ильнур Таймасович Латыпов).