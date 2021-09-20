Отопление, коронавирус и безопасность учащихся: главные темы оперативки с Радием Хабировым

В образовательных учреждениях Башкирии усилят меры безопасности после трагедии в Перми, а на дорогах республики увеличат количество экипажей ДПС. Причина – в росте числа смертельных аварий. Радий Хабиров провёл еженедельное оперативное совещание в региональном правительстве, в ходе которого были даны и другие поручения.

Одним из самых горячих вопросов на оперативке стала подача тепла в многоквартирные дома и социальные учреждения. Как отметил исполняющий обязанности министра ЖКХ Алан Марзаев, по решению самих жителей на общих собраниях батареи нагрелись в 40% домов, теплее стало в 99% школ, детских садов и больниц. Ситуация под контролем, заверил Марзаев, но глава республики с этим не согласился.

8 социальных учреждений не подключено – это плохо. В Белорецке уже снег ночью был. Там что, детский сад не подключен? Вы вникните, вот за эти 8 вы отвечаете. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

О старте отопительного сезона в районах и городах объявляют главы местных администраций. И при решении этого вопроса Радий Хабиров посоветовал коллегам «включать голову». По прогнозам, через несколько дней в регионе снова потеплеет, придёт «бабье лето». А в случае подачи тепла с 21 сентября платёжки начислят сразу за весь месяц.

Если мы сейчас везде понавключаем и жителям придут платежки за сентябрь, они нас на вилы поднимут, и будет справедливо. Скажут, зачем вы топите наши дома, когда можно ещё немного одеться, можно форточки и балконы не открывать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Роспотребнадзор республики предупредил о приближении четвёртой волны коронавируса. Сезон отпусков закончился, жители вернулись в Башкирию, дети пошли в сады и школы. Помимо ковида, по региону распространяется и сезонный грипп. Эпидпорог превышен на 106 процентов. Минздрав получает дополнительные вакцины от обеих инфекций.

Если у кого-то есть вопросы, как вакцинироваться и от коронавирусной инфекции, и от гриппа, можно ли вместе, сколько времени нужно для того, чтобы развести эти прививки по времени, нужно обратиться к своему лечащему врачу. Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Говорили и о развитии туризма. Руководитель профильного госкомитета Эльмира Туканова рассказала, что в республике разрабатывается стратегия развития туризма на период до 2035 года. За это время регион может увеличить турпоток до 5 миллионов человек в год, при этом объём туриндустрии вырастет до 25 миллиардов рублей. А вот на детском отдыхе родители из Башкортостана могут, наоборот, сэкономить. Благодаря детскому туристическому кэшбеку только в этом году им компенсировали за путёвки 338 миллионов рублей.

Следующий год, понятно, будет непростой. Санэпидтребования будут не менее жесткими. Поэтому уже сейчас необходимо начинать подготовку как загородных, так и пришкольных лагерей, чтобы к 1 июня они все открылись. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Вице-премьер правительства, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов рассказал о поддержке аграрного сектора. Помимо выделения грантов, со следующего года возобновляется финансирование программы доходогенерирующих проектов. На это направят 150 миллионов рублей, что позволит сельским жителям объединиться в сельхозпотребкооперативы. Министру транспорта и дорожного хозяйства Александру Булушеву дано задание увеличить число экипажей ДПС на аварийно-опасных участках. Причина – в росте количества смертельных ДТП.