Отопление, коронавирус и безопасность учащихся: главные темы оперативки с Радием Хабировым

В образовательных учреждениях Башкирии усилят меры безопасности после трагедии в Перми, а на дорогах республики увеличат количество экипажей ДПС. Причина – в росте числа смертельных аварий. Радий Хабиров провёл еженедельное оперативное совещание в региональном правительстве, в ходе которого были даны и другие поручения.
Одним из самых горячих вопросов на оперативке стала подача тепла в многоквартирные дома и социальные учреждения. Как отметил исполняющий обязанности министра ЖКХ Алан Марзаев, по решению самих жителей на общих собраниях батареи нагрелись в 40% домов, теплее стало в 99% школ, детских садов и больниц. Ситуация под контролем, заверил Марзаев, но глава республики с этим не согласился.
О старте отопительного сезона в районах и городах объявляют главы местных администраций. И при решении этого вопроса Радий Хабиров посоветовал коллегам «включать голову». По прогнозам, через несколько дней в регионе снова потеплеет, придёт «бабье лето». А в случае подачи тепла с 21 сентября платёжки начислят сразу за весь месяц.
Роспотребнадзор республики предупредил о приближении четвёртой волны коронавируса. Сезон отпусков закончился, жители вернулись в Башкирию, дети пошли в сады и школы. Помимо ковида, по региону распространяется и сезонный грипп. Эпидпорог превышен на 106 процентов. Минздрав получает дополнительные вакцины от обеих инфекций.
Говорили и о развитии туризма. Руководитель профильного госкомитета Эльмира Туканова рассказала, что в республике разрабатывается стратегия развития туризма на период до 2035 года. За это время регион может увеличить турпоток до 5 миллионов человек в год, при этом объём туриндустрии вырастет до 25 миллиардов рублей. А вот на детском отдыхе родители из Башкортостана могут, наоборот, сэкономить. Благодаря детскому туристическому кэшбеку только в этом году им компенсировали за путёвки 338 миллионов рублей.
Вице-премьер правительства, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов рассказал о поддержке аграрного сектора. Помимо выделения грантов, со следующего года возобновляется финансирование программы доходогенерирующих проектов. На это направят 150 миллионов рублей, что позволит сельским жителям объединиться в сельхозпотребкооперативы. Министру транспорта и дорожного хозяйства Александру Булушеву дано задание увеличить число экипажей ДПС на аварийно-опасных участках. Причина – в росте количества смертельных ДТП.
Также в ходе еженедельного оперативного совещания Глава Башкортостана Радий Хабиров дал поручение Межведомственному совету общественной безопасности и региональному Минобрнауки усилить меры безопасности в образовательных учреждениях республики. Причиной стала трагедия в Пермском университете. Сегодня утром там произошла стрельба. Сообщается о жертвах и пострадавших. «Нам нужно защитить своих учащихся», – добавил глава Башкирии.