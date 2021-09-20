Эксперт о выборах в Башкирии: «Высокая явка связана с авторитетом главы республики»

Башкортостан вновь показал высокую избирательную культуру. За три дня в регионе проголосовали более 70 процентов граждан, имеющих такое право. Это порядка 2 миллионов жителей республики.

Работали свыше 3 тысяч участков, в том числе в больницах, на железнодорожном вокзале, в домах престарелых. Многие изъявили желание проголосовать на дому. Выездные комиссии доезжали до самых отделенных населенных пунктов республики и даже к избирателям с коронавирусом.

Я прекрасно понимаю, что три дня был сложный для всех вызов, сложное испытание. Но подчёркиваю: всё-таки эти три дня дали возможность людям спокойно проголосовать. Не все хотели прийти в воскресенье, поэтому была альтернатива, можно было спокойно проголосовать в любое удобное для них время. Хотя это, конечно, большая нагрузка была на наши уважаемые участковые и территориальные избирательные комиссии. За это огромное спасибо. Я надеюсь, что те депутаты Государственной Думы, которые сейчас избраны – среди них есть и новые люди, есть люди, которые являются и членами других политических партий, – но в отстаивании интересов нашей республики, я думаю, они будут руководствоваться прежде всего интересами нашей республики, что очень важно.   

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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По сравнению с теми выборами, эти выборы были, конечно, сложнее. Потому что и участников избирательного процесса было в разы больше. Соответственно и на участках было больше наблюдателей, и, может, больше каких-либо вопросов возникало. Ну и три дня голосования, новые правила внесли свои коррективы вообще в принципе в избирательный процесс.

Илона Макаренко, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан

Центризбирком Башкортостана обработал почти 100 процентов бюллетеней. По предварительным итогам выборов, с большим отрывом побеждает партия «Единая Россия», у которой более 67 процентов голосов избирателей. На втором месте КПРФ – 14,76%, ЛДПР поддержали 7,77% избирателей. Другие партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Единороссы победили и в одномандатных округах. В Госдуму также прошёл один представитель партии «Гражданская платформа». Что касается довыборов в республиканский парламент, то жители поддержали кандидатуры Миланы Скоробогатовой, Тамары Тансыккужиной и Загира Хакимова. За ходом выборов в Башкортостане следили наблюдатели, в том числе и зарубежные. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования, не выявлено. Явка свыше 70% стала одним из лучших показателей среди регионов России. Окончательные итоги выборов объявят в пятницу.

На мой взгляд, показатель высокой явки напрямую связан с авторитетом главы республики, с доверием, которое оказывает население главе республики. И в отличие от других регионов, в республике традиционно более основательно, более масштабно ведется подготовка населения к выборам, информирование населения к предстоящим выборам.  

Азат Янгиров, ректор Института развития образования Республики Башкортостан
БАШКОРТТАР-БСТ
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