Эксперт о выборах в Башкирии: «Высокая явка связана с авторитетом главы республики»

Башкортостан вновь показал высокую избирательную культуру. За три дня в регионе проголосовали более 70 процентов граждан, имеющих такое право. Это порядка 2 миллионов жителей республики.
Работали свыше 3 тысяч участков, в том числе в больницах, на железнодорожном вокзале, в домах престарелых. Многие изъявили желание проголосовать на дому. Выездные комиссии доезжали до самых отделенных населенных пунктов республики и даже к избирателям с коронавирусом.
Центризбирком Башкортостана обработал почти 100 процентов бюллетеней. По предварительным итогам выборов, с большим отрывом побеждает партия «Единая Россия», у которой более 67 процентов голосов избирателей. На втором месте КПРФ – 14,76%, ЛДПР поддержали 7,77% избирателей. Другие партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Единороссы победили и в одномандатных округах. В Госдуму также прошёл один представитель партии «Гражданская платформа». Что касается довыборов в республиканский парламент, то жители поддержали кандидатуры Миланы Скоробогатовой, Тамары Тансыккужиной и Загира Хакимова. За ходом выборов в Башкортостане следили наблюдатели, в том числе и зарубежные. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования, не выявлено. Явка свыше 70% стала одним из лучших показателей среди регионов России. Окончательные итоги выборов объявят в пятницу.