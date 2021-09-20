Эксперт о выборах в Башкирии: «Высокая явка связана с авторитетом главы республики»

Я прекрасно понимаю, что три дня был сложный для всех вызов, сложное испытание. Но подчёркиваю: всё-таки эти три дня дали возможность людям спокойно проголосовать. Не все хотели прийти в воскресенье, поэтому была альтернатива, можно было спокойно проголосовать в любое удобное для них время. Хотя это, конечно, большая нагрузка была на наши уважаемые участковые и территориальные избирательные комиссии. За это огромное спасибо. Я надеюсь, что те депутаты Государственной Думы, которые сейчас избраны – среди них есть и новые люди, есть люди, которые являются и членами других политических партий, – но в отстаивании интересов нашей республики, я думаю, они будут руководствоваться прежде всего интересами нашей республики, что очень важно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан