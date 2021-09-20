В Башкирии показали, как собирают урожай сахарной свеклы

В Башкортостане приступили к уборке сахарной свеклы. Сейчас урожай собирают в шести из 16 свеклосеющих районов: в Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кушнаренковском, Чишминском и Кармаскалинском.

Хоть и по сравнению с прошлым годом урожайность вышла на 50 центнеров меньше, корнеплоды получились внушительных размеров. В сокращении объемов собранной свеклы аграрии винят засуху – в этом году природа не особо баловала наш регион дождями, однако на предприятии все равно довольны качеством сладких клубней.

Собирают корнеплод с помощью самоходных комбайнов, которые бороздят свекольные поля с самого утра и до позднего вечера. Комбайнер Николай Беляев приезжает сюда из Гафурийского района на сезон, когда приходит время уборки свеклы. Шутя механизатор называет свою работу «сладкой вахтой», на которую ездит уже третий год к ряду. Разница в объеме собранного урожая заметна, рассказывает сельхозработник: урожайность из-за засухи снизилась.

Сразу после сбора овощи складывают в кучи, по-другому их называют кагаты. Свекла готова к отгрузке. Отсюда корнеплоды на грузовиках отправляют на сахарные заводы в Раевке и Чишмах.

Свеклу только начали вывозить, пока очередей нет. Система отлажена, труд полностью механизирован. Радмир Мухарямов, директор кармаскалинского филиала МТС «Центральная» Республики Башкортостан