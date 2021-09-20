В Башкирии показали, как собирают урожай сахарной свеклы

В Башкортостане приступили к уборке сахарной свеклы. Сейчас урожай собирают в шести из 16 свеклосеющих районов: в Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кушнаренковском, Чишминском и Кармаскалинском.
Хоть и по сравнению с прошлым годом урожайность вышла на 50 центнеров меньше, корнеплоды получились внушительных размеров. В сокращении объемов собранной свеклы аграрии винят засуху – в этом году природа не особо баловала наш регион дождями, однако на предприятии все равно довольны качеством сладких клубней.
Собирают корнеплод с помощью самоходных комбайнов, которые бороздят свекольные поля с самого утра и до позднего вечера. Комбайнер Николай Беляев приезжает сюда из Гафурийского района на сезон, когда приходит время уборки свеклы. Шутя механизатор называет свою работу «сладкой вахтой», на которую ездит уже третий год к ряду. Разница в объеме собранного урожая заметна, рассказывает сельхозработник: урожайность из-за засухи снизилась.
Сразу после сбора овощи складывают в кучи, по-другому их называют кагаты. Свекла готова к отгрузке. Отсюда корнеплоды на грузовиках отправляют на сахарные заводы в Раевке и Чишмах.
В Кармаскалинском районе предприятию предстоит собрать свеклу еще с 250 гектаров. Это займет около двух недель, после аграрии приступят к уборке корнеплода в Чишминском районе. В регионе пока накопано около 34 тысяч тонн сахарной свёклы при средней урожайности 201 центнер с гектара. Всего под сахарную свёклу в республике отведено более 36,5 тысячи гектаров.