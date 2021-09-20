В Уфе продолжается первенство России по летнему биатлону среди юниоров

В соревнованиях принимают участие спортсмены до 21 года. Успешно выступают на турнире и представители Башкортостана. Они поднимались на пьедестал почета как в личных гонках, так и в эстафете.

Удачное выступление Киры Дюжевой из Новосибирска на втором этапе командной гонки практически сразу позволило ее команде подняться на вторую строчку. В эстафете среди юниорок не выступали башкирские спортсменки. Однако болельщики все равно пришли на стадион, чтобы поддержать биатлонисток, даже если на дистанции бежали представительницы других регионов.

В итоге на дистанции не было равных биатлонисткам Сибирского федерального округа. Вторыми с отставанием в 35 секунд финишировали представительницы Красноярского края. Третьими стали спортсменки Московской области.

И если в женском биатлоне хозяйки ни разу не поднимались на пьедестал почета, то у юниоров республики получалось практически все в личном зачете и в командном. Так, в индивидуальной гонке бронзовым призером стал уфимец Алмаз Валиев. Также в цветочную церемонию попал Родион Травников – он завершил выступление пятым. А в эстафете башкирский квартет и вовсе заработал золотые медали.

Соревнования в Уфе получились представительными. В турнире приняли участие члены юниорской сборной страны. Приехали в столицу республики представители Союза биатлонистов России. В том числе спустя 18 лет на уфимском спорткомплексе оказалась уроженка Ишимбая, олимпийская чемпионка Галина Куклева.