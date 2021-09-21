80% школьников Башкирии отдохнули в детских лагерях

Следующий год предстоит такой же непростой, и санэпидтребования будут такими же жесткими. Уже сейчас надо начинать подготовку как загородных, так и пришкольных лагерей, чтобы в 2022 году все оздоровительные учреждения смогли открыться с 1 июня.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Башкирии