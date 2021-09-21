80% школьников Башкирии отдохнули в детских лагерях
Глава Минобра Башкирии Айбухат Хажин сообщил, что минувшим летом в республике работали 1462 организации для детского отдыха.
Охват детей всеми формами отдыха составил 79,6 % или 396 тысяч школьников от общей численности обучающихся.
Айбулат Хажин, министр образования и науки Башкирии
Во время каникул города и района Башкирии организовали более 950 онлайн-смен для более чем 20 тысяч школьников не только из Башкортостана, но и из других регионов.
По состоянию на 1 сентября, общие консолидированные затраты на отдых и оздоровление детей в нашей республике составили 1,482 миллиарда рублей.
Айбулат Хажин, министр образования и науки Башкирии
В 24 детских лагерях зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом. Со слов Айбулата Хажина, по выявленным случаям немедленно провели противоэпидемические мероприятия.
Следующий год предстоит такой же непростой, и санэпидтребования будут такими же жесткими. Уже сейчас надо начинать подготовку как загородных, так и пришкольных лагерей, чтобы в 2022 году все оздоровительные учреждения смогли открыться с 1 июня.
Айбулат Хажин, министр образования и науки Башкирии