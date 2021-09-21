На трассе в Башкирии опрокинулся грузовик: водителя доставили в больницу

Вчера утром, 20 сентября, в Кармаскалинском районе Башкирии грузовик Scania съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло на 40 километре автодороги Уфа - Оренбург.

В пресс-службе ГИБДД Башкирии рассказали, что за рулем грузовика находился 58-летний мужчина. По всей видимости, он не справился с рулевым управлением.

В результате ДТП водитель грузовика получил различные травмы. Его доставили в ближайшую больницу. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление все обстоятельств инцидента.