Жительница Уфы оперативно задержала вора

26-летняя уфимка обратилась в отделение полиции и сообщила о том, что неизвестный похитил ее велосипед. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
Сотрудники полиции задержали воришку по горячим следам. Им оказался 33-летний житель Благоварского района, который ранее был неоднократно судим. Свою вину мужчина признал.
По предварительным данным, нетрезвый мужчина, прогуливаясь по улице, заприметил велосипед во дворе частного дома на улице Гилева, и, решив на нём прокатиться, украл. Хозяйка, услышав во дворе лай собаки, вышла на улицу и увидела, что через калитку выходит незнакомый ей мужчина с ее двухколёсным транспортом. Потерпевшая побежала за злоумышленником и успела задержать воришку. Девушка забрала свой велосипед и успела сфотографировать подозреваемого, после чего обратилась в полицию.
пресс-служба МВД Башкирии
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сейчас правоохранитель устанавливают все обстоятельства инцидента.