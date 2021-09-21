Жительница Уфы оперативно задержала вора

По предварительным данным, нетрезвый мужчина, прогуливаясь по улице, заприметил велосипед во дворе частного дома на улице Гилева, и, решив на нём прокатиться, украл. Хозяйка, услышав во дворе лай собаки, вышла на улицу и увидела, что через калитку выходит незнакомый ей мужчина с ее двухколёсным транспортом. Потерпевшая побежала за злоумышленником и успела задержать воришку. Девушка забрала свой велосипед и успела сфотографировать подозреваемого, после чего обратилась в полицию.

пресс-служба МВД Башкирии