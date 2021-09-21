Элвин Грей вместе со своей женой покинул Россию

Популярный певец Радик Юльякшин покинул Россию вместе со своей супругой через три дня после свадьбы. Об этом Элвин Грей сообщил в своем аккаунте в Instagram.
Судя по аккаунту супруги певца, пара выбрала для свадебного путешествия курорт в турецком городе Анталья.
Напомним, Радик Юльякшин сыграл пышную свадьбу в минувшую пятницу, 17 сентября. На празднике присутствовали популярные звезды и высокопоставленные чиновники – в том числе Глава Башкирии Радий Хабиров.
Фото: Аккаунт Радика Юльякшина в Instagram.