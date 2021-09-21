В Уфе могут запустить производство новых моделей троллейбусов

Для реализации проекта заводу необходимо расширить производственные площадки для собственного цеха по сварке кузовов и исключить, тем самым, зависимость от поставщиков. После модернизации завод сможет ежегодно производить по 200 единиц троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Производство даст порядка 110 новых рабочих мест и повлечет за собой дополнительные поступления в бюджет в виде налогов и отчислений.

пресс-служба мэрии Уфы