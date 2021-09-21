В Башкирии в пожаре погибли пожилые супруги

Сегодня ночью, 21 сентября, в селе Старый Шигай Буздякского района Башкирии произошел серьезный пожар. Сообщение о ЧП поступило в четвертом часу ночи. На место трагедии направились экстренные службы.

В пресс-службе МЧС Башкирии рассказали, что возгорание произошло в бревенчатом доме. Открытое горение на площади 30 кв.м. удалось локализовать в течение часа.

В ходе разбора места пожара спасатели обнаружили тела супругов 1936 и 1939 годов рождения. В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС.