В Уфе начнет работать колл-центр по вопросам отопления

Первый заместитель главы администрации Уфы Марат Гайфуллин сообщил, что с 22 сентября в Уфе начнет работать колл-центр по контролю за ситуацией с отоплением. Уфимцы смогут обратиться в колл-центр с 23 сентября. По вопросам, связанным с отоплением, можно позвонить по телефону (347) 277 09 11.