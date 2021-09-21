В Уфе начнет работать колл-центр по вопросам отопления
Первый заместитель главы администрации Уфы Марат Гайфуллин сообщил, что с 22 сентября в Уфе начнет работать колл-центр по контролю за ситуацией с отоплением. Уфимцы смогут обратиться в колл-центр с 23 сентября. По вопросам, связанным с отоплением, можно позвонить по телефону (347) 277 09 11.
Со слов Марата Гайфуллина, подача тепла в уфимские социальные учреждения начата с 16 сентября.
С 19 сентября начата подача тепла в жилые дома. Сейчас это около 400 домов, без подключения которых невозможно обеспечить теплом все социальные объекты. Это происходит когда к одному центральному тепловому пункту подключены и дома и социальные учреждения.
Марат Гайфуллин, первый заместитель главы администрации Уфы
Также Марат Гайфуллин напомнил, что решение о начале отопительного сезона принимается органом местного самоуправления при установлении среднесуточной температуры воздуха ниже 8 градусов тепла в течение 5 суток подряд.
Согласно данным Башгидромета, среднесуточная температура воздуха ниже +8 градусов наблюдается в Уфе с 18 сентября. Но уже к четвергу ожидается потепление. Окончательное решение о старте отопительного сезона будет принято исходя из фактических погодных условий.
Марат Гайфуллин, первый заместитель главы администрации Уфы