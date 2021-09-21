Сергей Греков вернулся на пост мэра Уфы после отпуска

После отпуска Сергей Греков вернулся на пост мэра Уфы. Его заменял вице-мэр по вопросам благоустройства, ЖКХ и транспорта Марат Гайфуллин.

Фото №1 - Сергей Греков вернулся на пост мэра Уфы после отпуска

Сегодня, 21 сентября, состоялось оперативное совещание. Сити-менеджер Уфы Сергей Греков поблагодарил своего заместителя за работу.

Прежде всего я хотел поблагодарить Марата Раитовича Гайфуллина, который в течение месяца заменял меня на моем посту. Он справился со своей работой. Спасибо вам, Марат Раитович.

Сергей Греков, мэр Уфы

Сергей Греков уходил в отпуск из-за предстоящих выборов в депутаты Горсовета. Уфимский мэр числился в общем списке от партии «Единая Россия». Согласно закону о выборах, он не мог исполнять свои должностные обязанности.

Фото: Пресс-служба мэрии Уфы.

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