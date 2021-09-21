В микрорайоне Уфы, где 13 первых классов, не планируют строительство новой школы

В администрации Уфы ответили на вопрос горожан о новой школе в микрорайоне, где в этом году пришлось открыть 13 первых классов.

В наступившем учебном году в школу №147 в селе Нагаево пошёл 391 первоклассник. Чтобы организовать учебный процесс, в школе пришлось открыть 13 классов. При этом школьники учатся в две смены.