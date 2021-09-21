Жена сбежавшего заключенного из Башкирии заявила, что ее муж покинул колонию не по своей воле

Супруга сбежавшего из колонии-поселения Сергея Камардина заявила, что ее муж покинул исправительное учреждение не по своей воле. Женщина поделилась, что в побеге не было смысла, так как Сергея должны были освободить досрочно.

Как сообщает КП-Уфа, адвокат Камардина уже подготовил документы для подачи ходатайства на УДО. Со слов супруги сбежавшего заключенного, были все основания полагать, что ее муж совсем скоро окажется на свободе, так как за два года в исправительном учреждении у него были исключительно положительные характеристики, а за последние два месяца он заслужил два поощрения.