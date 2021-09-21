В Уфе водитель внедорожника сбил пешехода

Вчера, 20 сентября, в Уфе водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara сбил пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. ДТП произошло напротив жилого дома №24 по улице А. Невского.

В пресс-службе ГИБДД Уфы рассказали, что за рулем иномарки находился 51-летний водитель. Оказалось, что он сбил пешехода при осуществлении поворота.

37-летний пешеход обратился в больницу с ушибами. После оказания медицинской помощи его отпустили. Сейчас сотрудники столичной Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента.