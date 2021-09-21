В Башкирии явка на выборах составила 72,79%

72,79% составила явка на выборах в Башкортостане. Об этом сообщил ЦИК Башкортостана после обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Госдумы. Своим избирательным правом воспользовались 2 млн. 189 тысяч 823 человека.
В разрезе политических партий голоса распределились следующим образом: «Единая Россия» – 66,61%, КПРФ – 14,74%, ЛДПР – 8,67%, Новые люди – 2,79%, «Справедливая Россия — За правду» – 2,62.За «Партию пенсионеров» отдали голоса чуть более 1% избирателей. Все остальные объединения набрали менее 1%.