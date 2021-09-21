В Башкирии явка на выборах составила 72,79%

72,79% составила явка на выборах в Башкортостане. Об этом сообщил ЦИК Башкортостана после обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Госдумы. Своим избирательным правом воспользовались 2 млн. 189 тысяч 823 человека.