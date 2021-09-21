Решил заработать: в Башкирии мужчина перевел мошенникам 1 млн 350 тысяч рублей, взятые в кредит

Нефтекамец, поддавшись рекламе, оформил кредит и частями осуществил перевод денежных средств в сумме 1 миллион 200 тысяч рублей на счет инвестиционной компании. Спустя время, с целью вывода заработанных денежных средств, гражданин связался с менеджером, который сообщил о том, что для вывода денежных средств необходимо оплатить налог на сумму в размере 150 тысяч рублей. Потерпевший оформил очередной кредит и перевел сумму на названный счет.

пресс-служба МВД Башкирии