Решил заработать: в Башкирии мужчина перевел мошенникам 1 млн 350 тысяч рублей, взятые в кредит
Житель Нефтекамска обратился в полицию и сообщил, что у него обманом похитили 1 млн 350 тысяч рублей.
В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что мужчина решил заработать на инвестициях и нашел в Интернете сайт. Вскоре ему позвонил мужчина, представившийся менеджером компании, и предложил выгодные условия.
Нефтекамец, поддавшись рекламе, оформил кредит и частями осуществил перевод денежных средств в сумме 1 миллион 200 тысяч рублей на счет инвестиционной компании. Спустя время, с целью вывода заработанных денежных средств, гражданин связался с менеджером, который сообщил о том, что для вывода денежных средств необходимо оплатить налог на сумму в размере 150 тысяч рублей. Потерпевший оформил очередной кредит и перевел сумму на названный счет.
пресс-служба МВД Башкирии
После перевода денежных средств менеджер перестал выходить на связь, а приложение оказалось заблокированным.