Власти Уфы отложили подачу тепла в дома

Сегодня, 21 сентября, в многоквартирные дома Уфы должны были подать отопление. Однако на пресс-конференции в мэрии сообщили, что подача тепла откладывается на неопределенный срок.

Фото №1 - Власти Уфы отложили подачу тепла в дома

Это связано с надвигающимся потеплением. Напомним, чтобы включить отопление, среднесуточная температура должна быть не выше +8°С пять дней подряд.

Первый замглавы администрации города Марат Гайфуллин прокомментировал ИА «Башинформ» данное решение.

У меня есть прогноз Башгидромета до конца недели. Синоптики говорят, что в среду у нас будет средняя температура плюс восемь градусов. Соответственно в среду мы обнуляемся. В четверг у нас уже +18°С, в субботу – +19°С. Если действующий прогноз сбудется, то с воскресенья, с 26 сентября мы только можем начать отсчет. Но прогноз — дело неблагодарное, все может меняться. Но пока мы видим то, что в принципе есть.

Марат Гайфуллин, замглавы администрации Уфы 

При этом с технической точки зрения Уфа полностью готова к отопительному сезону.

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