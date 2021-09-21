Власти Уфы отложили подачу тепла в дома

У меня есть прогноз Башгидромета до конца недели. Синоптики говорят, что в среду у нас будет средняя температура плюс восемь градусов. Соответственно в среду мы обнуляемся. В четверг у нас уже +18°С, в субботу – +19°С. Если действующий прогноз сбудется, то с воскресенья, с 26 сентября мы только можем начать отсчет. Но прогноз — дело неблагодарное, все может меняться. Но пока мы видим то, что в принципе есть.

Марат Гайфуллин, замглавы администрации Уфы