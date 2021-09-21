Власти Уфы отложили подачу тепла в дома

Сегодня, 21 сентября, в многоквартирные дома Уфы должны были подать отопление. Однако на пресс-конференции в мэрии сообщили, что подача тепла откладывается на неопределенный срок.
Это связано с надвигающимся потеплением. Напомним, чтобы включить отопление, среднесуточная температура должна быть не выше +8°С пять дней подряд.
Первый замглавы администрации города Марат Гайфуллин прокомментировал ИА «Башинформ» данное решение.
При этом с технической точки зрения Уфа полностью готова к отопительному сезону.