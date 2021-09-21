В Башкирии появилась новая должность в правительстве

Глава Башкирии утвердил новую должность в правительстве. В республике появится советник главы по вопросам защиты прав потребителей.
Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации сегодня, 21 сентября. Согласно тексту документа, глава республики сам будет назначать претендентов на должность, а также снимать с неё. При этом работа советника будет на общественных началах.
Требования к кандидату следующие: быть старше 21 года, проживать в Башкирии, иметь высшее образование и опыт работы в сфере защиты прав потребителей от одного года. Также уполномоченным по правам потребителей не может стать чиновник любого ранга, руководитель предприятия, которое находится в стадии банкротства или ликвидации, и человек с судимостью.