В Башкирии появилась новая должность в правительстве

Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации сегодня, 21 сентября. Согласно тексту документа, глава республики сам будет назначать претендентов на должность, а также снимать с неё. При этом работа советника будет на общественных началах.

Требования к кандидату следующие: быть старше 21 года, проживать в Башкирии, иметь высшее образование и опыт работы в сфере защиты прав потребителей от одного года. Также уполномоченным по правам потребителей не может стать чиновник любого ранга, руководитель предприятия, которое находится в стадии банкротства или ликвидации, и человек с судимостью.