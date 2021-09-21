В Башкирии выросло число аварий с участием детей

Количество аварий с участием детей стало больше на 23% по сравнению с прошлогодними показателями. Накануне в республике стартовала Неделя безопасности дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят специальные занятия для детей, каждый школьник получает световозвращающий значок.

Такие мероприятия пройдут во всех образовательных учреждениях. Профилактическое общение будет и с родителями. С ними будет разработан индивидуальный безопасный маршрут для школьников младших классов от дома до школы. Кроме того, в соцсетях запущены челленджи «Везу ребенка правильно» и «Возьми ребенка за руку».

За 8 месяцев в республике зарегистрировано 333 ДТП с участием детей, в них 16 несовершеннолетних погибли, 371 ребенок получил травмы. Почти в половине ДТП дети участвовали в качестве пассажира транспортных средств.

Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан
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