В Башкирии выросло число аварий с участием детей

Количество аварий с участием детей стало больше на 23% по сравнению с прошлогодними показателями. Накануне в республике стартовала Неделя безопасности дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят специальные занятия для детей, каждый школьник получает световозвращающий значок.

Такие мероприятия пройдут во всех образовательных учреждениях. Профилактическое общение будет и с родителями. С ними будет разработан индивидуальный безопасный маршрут для школьников младших классов от дома до школы. Кроме того, в соцсетях запущены челленджи «Везу ребенка правильно» и «Возьми ребенка за руку».