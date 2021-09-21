В Уфе пациент избил двух врачей

Всё произошло ещё в конце июля. В медицинское учреждение доставили пьяного пациента. Мужчина сразу начал вести себя агрессивно: он размахивал руками, ругался и несколько раз ударил реаниматолога и токсиколога. Полученные травмы после оценили как средней тяжести.

Как заявили в профсоюзе, на буйного пациента в течение двух месяцев не возбуждают уголовное дело. Представители организации обратились к руководителю Следственного комитета и в прокуратуру с переживанием о том, что в последнее время участились случаи нападения на врачей, но к ответственности дебоширы не привлекаются.