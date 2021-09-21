В Башкирии вновь ввели ограничение из-за коронавируса

В частности, введено ограничение на посещение зрителями спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Предварительно такая мера введена до 1 ноября 2021 года.

При этом отдельно будет прорабатываться вопрос о допустимом количестве зрителей на хоккейных, футбольных и волейбольных матчах. На некоторых площадках будут введены «максимально жесткие санитарно-эпидемиологические требования».