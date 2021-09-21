Технологический проект Евразийского НОЦ получил мегагрант правительства России

Мегагрант на исследования. Башкирский государственный университет совместно с Институтом биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра РАН объединят усилия в создании омикс-технологий, которые необходимы для персонализированной медицины. На реализацию технологического проекта Евразийского НОЦ правительство России направило 90 миллионов рублей. На что потратят эти средства?
Ученые Башкортостана в третий раз смогли получить мегагрант на исследовательскую работу. При этом в последний раз это было почти десять лет назад. В ближайшие годы в Уфе появится крупный центр биоинформатического анализа. Что важно, он будет иметь онлайн-платформу и мощное оборудование для исследования так называемых омиксных данных, а результаты станут доступны для российских учёных.
Говоря простым языком: ученые работают над изучением многовековой этноспецифики жителей региона. При этом помогать башкирским специалистам будут генетики с мировым именем. Сегодня они выступили на конференции в БашГУ, которая состоялась в рамках Года науки и технологий. В результате исследований, проводимых на средства мегагранта, удастся понять природу происхождения многих недугов.
В проектируемом студенческом межвузовском кампусе особая роль отводится созданию ультрасовременных лабораторий. Все это делается для того, чтобы студенты, обучающиеся в вузах республики, имели возможность получать качественное образование и совершать прорывные научные исследования. Новых возможностей ждут и аспиранты. Среди них и Ольга Савельева, которая уже четыре года занимается исследованием эпигенетического механизма человека.
Полученные в результате исследования технологии помогут на молекулярно-генетическом уровне определить наследственные и многофакторные заболевания человека. Также станут более точными прогнозы сердечно-сосудистых заболеваний, онкопатологии и болезни дыхательной системы. Всё это в конечном счете положительно скажется на долголетии жителей республики.