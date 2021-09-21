Технологический проект Евразийского НОЦ получил мегагрант правительства России

Мегагрант на исследования. Башкирский государственный университет совместно с Институтом биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра РАН объединят усилия в создании омикс-технологий, которые необходимы для персонализированной медицины. На реализацию технологического проекта Евразийского НОЦ правительство России направило 90 миллионов рублей. На что потратят эти средства?

Ученые Башкортостана в третий раз смогли получить мегагрант на исследовательскую работу. При этом в последний раз это было почти десять лет назад. В ближайшие годы в Уфе появится крупный центр биоинформатического анализа. Что важно, он будет иметь онлайн-платформу и мощное оборудование для исследования так называемых омиксных данных, а результаты станут доступны для российских учёных.

Это данные больших размеров, для обработки которых нам необходимы достаточно мощные компьютерные системы. Большие кластеры. Поскольку данных достаточно много, это позволяет нам более эффективно осуществлять переход к персонализированной медицине, к которой стремятся все генетики. Наталья Екомасова, доцент кафедры генетики и фундаментальной медицины Башкирского государственного университета

Говоря простым языком: ученые работают над изучением многовековой этноспецифики жителей региона. При этом помогать башкирским специалистам будут генетики с мировым именем. Сегодня они выступили на конференции в БашГУ, которая состоялась в рамках Года науки и технологий. В результате исследований, проводимых на средства мегагранта, удастся понять природу происхождения многих недугов.

Как генетик я пытаюсь понять, как наши гены взаимодействуют с окружающей средой. Как возникают заболевания, какие у них причины. Таким образом, зная генетику, мы сможем помочь фармацевтам и докторам создавать новые лекарства. Инна Прокопенко, заведующая лабораторией статистической мультиомики в университете Суррея /Великобритания/

В проектируемом студенческом межвузовском кампусе особая роль отводится созданию ультрасовременных лабораторий. Все это делается для того, чтобы студенты, обучающиеся в вузах республики, имели возможность получать качественное образование и совершать прорывные научные исследования. Новых возможностей ждут и аспиранты. Среди них и Ольга Савельева, которая уже четыре года занимается исследованием эпигенетического механизма человека.

Например, можно будет больше изучать и микроРНК, и метилирование ДНК, проводить масштабные исследования на чипах. Это значительно позволить увеличить масштаб проводимых исследований. Получить более значимые результаты и объединить их с теми данными, которые у нас есть на данный момент. Ольга Савельева, аспирант кафедры генетики и фундаментальной медицины Башкирского государственного университета