В Уфе обсудили глобальные тренды развития пчеловодства

Глобальные тренды развития пчеловодства обсудили в Уфе. В столице республики прошел международный онлайн-симпозиум. К нему присоединились специалисты по пчеловодству из 20 стран. На семинар зарегистрировались более двух тысяч представителей этих государств. Симпозиум приурочили к 50-й годовщине Конгресса «Апимондия» в Москве в 1971 году.
Республика производит в среднем шесть тысяч тонн товарного меда в год. По прогнозам экспертов, в текущем году эта цифра увеличится до семи тысяч. Подобные встречи дают возможность презентовать башкирский мед для потенциальных покупателей. Онлайн-симпозиум, как обозначили организаторы, также является подготовкой в преддверии 47-го конгресса «Апимондия», который пройдет через год в Уфе.