В Уфе обсудили глобальные тренды развития пчеловодства

Глобальные тренды развития пчеловодства обсудили в Уфе. В столице республики прошел международный онлайн-симпозиум. К нему присоединились специалисты по пчеловодству из 20 стран. На семинар зарегистрировались более двух тысяч представителей этих государств. Симпозиум приурочили к 50-й годовщине Конгресса «Апимондия» в Москве в 1971 году.

Среди участников есть известные на весь мир ученые, эксперты в области пчеловодства, эксперты в области биологии и здоровья пчел, экономики пчеловодства, а также производства и переработки меда.

Республика производит в среднем шесть тысяч тонн товарного меда в год. По прогнозам экспертов, в текущем году эта цифра увеличится до семи тысяч. Подобные встречи дают возможность презентовать башкирский мед для потенциальных покупателей. Онлайн-симпозиум, как обозначили организаторы, также является подготовкой в преддверии 47-го конгресса «Апимондия», который пройдет через год в Уфе.