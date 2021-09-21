В Башкирию из Перми вернутся студентки вуза, в котором устроили стрельбу

Пресс-служба Центра управления республикой сообщила об оказанной помощи застрявшим в Перми студенткам из Башкирии.
В системы ЦУР поступило сообщение с просьбой о помощи. Три студентки Пермского университета оказались без денег и документов после страшной трагедии. Напомним, в учебном учреждении 18-летний студент устроил стрельбу – погибли 6 человек, пострадали более 20.
Представители ЦУР оперативно связались с Министерством образования Башкирии. Оказалось, девочки, обратившиеся за помощью, уроженки Абзелиловского, Бирского и Кигинского районов.
К счастью, помочь студенткам смогли. Две девочки выехали домой сегодня, их встретят родственники, а третья отправится в Башкирию завтра. Им оказали необходимую юридическую и психологическую помощь.
Сегодня, 21 сентября, в Пермской крае объявлен день траура.
Фото: ТАСС.