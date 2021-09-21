В Башкирию из Перми вернутся студентки вуза, в котором устроили стрельбу

Мы студенты Пермского университета. Мы остались на улице в одной футболке, не можем забрать свои вещи из общежития, чтобы уехать домой, хотя бы паспорт забрать нужно, чтобы нам продали билеты на автобус. Нас трое, девочек из Башкортостана! Помогите нам, пожалуйста!

сообщение студенток