В Башкирию из Перми вернутся студентки вуза, в котором устроили стрельбу

Пресс-служба Центра управления республикой сообщила об оказанной помощи застрявшим в Перми студенткам из Башкирии.

Фото №1 - В Башкирию из Перми вернутся студентки вуза, в котором устроили стрельбу

В системы ЦУР поступило сообщение с просьбой о помощи. Три студентки Пермского университета оказались без денег и документов после страшной трагедии. Напомним, в учебном учреждении 18-летний студент устроил стрельбу – погибли 6 человек, пострадали более 20.

Мы студенты Пермского университета. Мы остались на улице в одной футболке, не можем забрать свои вещи из общежития, чтобы уехать домой, хотя бы паспорт забрать нужно, чтобы нам продали билеты на автобус. Нас трое, девочек из Башкортостана! Помогите нам, пожалуйста!

сообщение студенток 

Представители ЦУР оперативно связались с Министерством образования Башкирии. Оказалось, девочки, обратившиеся за помощью, уроженки Абзелиловского, Бирского и Кигинского районов.

К счастью, помочь студенткам смогли. Две девочки выехали домой сегодня, их встретят родственники, а третья отправится в Башкирию завтра. Им оказали необходимую юридическую и психологическую помощь.

Сегодня, 21 сентября, в Пермской крае объявлен день траура.

Фото: ТАСС. 

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