Стало известно, будет ли в Башкирии вакцинация от коронавируса ежегодной
Сегодня, 21 сентября, в министерстве здравоохранения Башкирии прошёл очередной брифинг по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.
Жители региона поинтересовались, станет ли вакцинация от коронавируса ежегодной. На этот вопрос ответил министр здравоохранения Максим Забелин.
Оказалось, что вакцина от коронавируса внесена в Национальный календарь профилактических прививок.
Прививочный календарь предусматривает два варианта вакцинации: первый – профилактический, второй – по эпидемиологическим показаниям. Профилактические прививки обеспечивают иммунизацию против распространенных инфекций, которые наиболее часто встречаются в нашей жизни, мы с ними сталкиваемся постоянно – это корь, краснуха, паротит, ветряная оспа, полиомиелит, дифтерия и другие. Иммунизация по эпидемиологическим показаниям проводится при угрозе возникновения различных эпидемий, вспышек, особенно в группах риска.