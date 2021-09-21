Стало известно, будет ли в Башкирии вакцинация от коронавируса ежегодной

Прививочный календарь предусматривает два варианта вакцинации: первый – профилактический, второй – по эпидемиологическим показаниям. Профилактические прививки обеспечивают иммунизацию против распространенных инфекций, которые наиболее часто встречаются в нашей жизни, мы с ними сталкиваемся постоянно – это корь, краснуха, паротит, ветряная оспа, полиомиелит, дифтерия и другие. Иммунизация по эпидемиологическим показаниям проводится при угрозе возникновения различных эпидемий, вспышек, особенно в группах риска.

Максим Забелин, министр здравоохранения РБ