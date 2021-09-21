В Башкирии 18-летнего парня обвинили в реабилитации нацизма

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего парня, которого обвиняют в реабилитации нацизма.
По версии следствия, молодой человек загрузил на общедоступный сайт «Банк Памяти» в раздел «Бессмертный полк онлайн» фотографию германского фельдмаршала Пауля Людвига Эвальда фон Клейста, осужденного Верховным судом СССР как нацистский преступник.
Действия парня расценили как попытку сформировать в обществе пренебрежительное отношение ко дню воинской славы в России. Также молодого человека обвинили в создании негативного восприятия заслуг участников Великой Отечественной войны.