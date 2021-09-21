В Башкирии 18-летнего парня обвинили в реабилитации нацизма

Преступление выявлено оперативниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению.

пресс-служба СК РФ по РБ