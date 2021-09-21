В Башкирии медики рассказали, как сочетать вакцины от коронавируса и гриппа

Один месяц должен пройти между прививками против коронавируса и гриппа. Врачи рассказали, как следует сочетать две вакцины. В то же время медики говорят о напряженной ситуации с заболеваемостью COVID-19 у детей. Около двух тысяч подростков проходят обследование в связи с подозрением на коронавирус.
Степан Мурко пока сделал первую дозу вакцины от коронавируса. После второй думает привиться еще и от гриппа. Говорит, что таким образом хочет повысить защиту для себя и близких.
Вакцину от COVID-19 и гриппа нужно делать последовательно, а между ними должен пройти месяц. Промежуток необходим, чтобы иммунная система успела выработать антитела к возбудителю. Это общие рекомендации, но перед инъекцией обязательна консультация у врача.
Кроме того, по словам медиков, наложение двух инфекций – коронавируса и гриппа – чревато серьезными осложнениями, а значит и более длительным восстановлением. Оптимальный срок вакцинации от гриппа – это сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.
Серьезную обеспокоенность у врачей вызывает заболеваемость коронавирусом у детей. По данным Минздрава Башкортостана, в стационарах с подтвержденным диагнозом находятся 99 детей. Еще около 2 тысяч проходят обследование. Медики рекомендуют усилить меры профилактики и проконсультироваться с педиатром, какую вакцину стоит сделать.