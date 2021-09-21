В Башкирии медики рассказали, как сочетать вакцины от коронавируса и гриппа

По данным Роспотребнадзора, увеличение заболеваемости от 33% и выше по разным возрастным категориям и по некоторым превышение эпидпорога наблюдается по гриппу и ОРВИ. Плюс ко всему мы с вами видим, что ежедневно увеличивается число заболевших коронавирусной инфекцией. Мы прекрасно понимаем, что одновременное взаимодействие коронавируса и гриппа могут усилить друг друга.

Рафаэль Яппаров, главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями