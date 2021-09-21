В Уфе мать-одиночку выселили из аварийного жилья в долгострой

Жительницу Уфы выселили из аварийного жилья в недостроенный дом. 8 лет женщина с несовершеннолетним сыном вынуждены скитаться по съемным квартирам, в то время как их собственная находится в долгострое. На вопрос, когда его все-таки сдадут и туда можно будет заселиться, чиновники ответа дать не могут. При этом прежний деревянный барак снесли, а потому возвращаться матери-одиночке некуда.

В ее паспорте по-прежнему старая прописка. Только дома по указанному адресу давно не существует. Деревянный барак, в котором Вера Старцева жила вместе с семьей, расселили в 2012 году и снесли. Взамен женщине предложили либо квартиру во вторичке в уфимском пригороде, либо подождать и заехать в новостройку.

Администрация делает людей бомжами. Это как на улицу выкинуть людей с детьми? Ни в каком государстве такого нет. Вера Старцева

Вместе с сыном женщина уже 8 лет скитается по съемному жилью, на которое, по ее подсчетам, ушло не меньше полутора миллионов рублей. На все просьбы чиновников помочь в решении проблемы или хотя бы предоставить временное жилье – одни отписки и предложения судиться с застройщиком, который и занимался расселением.

Часть квартала, ограниченного улицами Комсомольской, 50 лет СССР и Тихорецкой, была отдана под застройку компании «Интеграл». Все находившиеся на этой территории бараки снесли. Но выполнить до конца свои обязательства компания так и не смогла, в том числе и возвести намеченные многоэтажки. Застройщик давно стал банкротом. Тот самый проблемный дом находится в одном из микрорайонов Уфы – Затоне. Многоэтажка построена, однако необходимо выполнить внутреннюю отделку и провести коммуникации. Вот только делать этого некому.

Уже даже лифты поставили, совсем чуть-чуть осталось, а вот тянут и тянут. Невыносимо, как жить дальше? Вера Старцева

В столичной администрации от комментариев воздержались, отметив, что в адресных программах снесенный дом на Тихорецкой не числился. Всю ответственность несет строительная компания. Сейчас этот вопрос на контроле Фонда защиты прав дольщиков республики, который не может договориться с конкурсным управляющим «Интеграла» о передаче проблемных объектов на свой баланс.

Арбитражным судом РБ принято решение о смене застройщика, в соответствии с определением в фонд передано имущество «Интеграла». В свою очередь конкурсный управляющий подал апелляционные жалобы на определение в связи с тем, что он не был согласен с суммой текущих платежей, которые подлежали, на его взгляд, удовлетворению. Заявленная сумма составляла 36 млн рублей. Эльвира Аллаярова, начальник юридического отдела Фонда защиты прав дольщиков Республики Башкортостан