В Уфе показали работу социального центра для бездомных

Выжить любой ценой. Те, чьим домом стала улица, готовятся к наступлению зимы. В республике есть социальный центр, который помогает бездомным, но его возможностей не хватает. Кто помогает бродягам и как поддержать нуждающихся?
Пока соседи по палате отдыхают, Валерий Новиков наслаждается чтением. Он едва не лишился этой возможности – был жестко избит во времена бродяжества. Валерий тогда чуть не ослеп. Чудо привело мужчину в республиканский социальный центр.
После восстановлением зрения мужчина стал работать на благо центра. Вместе с Валерием в одной палате лежат пожилые инвалиды и бездомные, а он за ними ухаживает. Получатели социальных услуг, как их принято здесь называть, могут жить в учреждении до года. Для них все абсолютно бесплатно.
В социальном центре 60 коек и 2 этажа. Кто-то нуждается в консультации по юридическим вопросам и восстановлению документов, а кому-то нужна более серьезная помощь. С бездомными работают психологи, их размещают в палаты, параллельно ведется работа по трудоустройству.
Нуждающимся в помощи, пожилым и инвалидам сотрудники помогают с оформлением в интернат. Но бывает так, что бездомные привязываются к этому месту и возвращаются обратно. Как, например, Залия Резяповна: слепую бабушку определили в пансионат, но она вернулась. И хотя по регламенту учреждение не должно было принимать пенсионерку, для нее решили сделать исключение.
Основная часть бездомных – это бывшие заключенные, которых во время отбывания сроков родственники выписывали из квартир, жертвы черных риелторов и зависимые, но именно здесь они обретают новый шанс на жизнь. Кроме того, сотрудники центра вместе с волонтерами выходят в рейды на улицы не только Уфы, но и других городов республики.
Финансируется учреждение средствами из бюджета республики, но часто денег просто нет. К тому же приближаются холода, теплой одежды для бездомных катастрофически не хватает, как и волонтеров. Руководство центра просит неравнодушных жителей республики о помощи. Социальный центр находится в Уфе по адресу: Колгуевская, 29.