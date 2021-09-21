В Башкирии двойняшкам с ДЦП срочно нужна помощь

Малыши из Стерлитамака нуждаются в помощи неравнодушных. Двойняшки Булат и Мурат страдают детским церебральным параличом. Им нужна дорогостоящая реабилитация, на которую самостоятельно собрать средства родители мальчиков не могут. Затягивать с процедурами нельзя: состояние детей может ухудшиться.

Мурат очень старается дотянуться до игрушки. Обычное движение для ребенка. Но мальчику с диагнозом ДЦП оно дается с трудом. Особенных детей в этой семье двое – Булат и Мурат. Малышам по 2 годика. Они не ходят и самостоятельно не сидят. Родились двойняшки недоношенными, однако в первые месяцы жизни развивались нормально. Позже родители заметили отставание и обратились к специалистам.

Логопед говорил, они должны 300 слов знать, а мы всего 10 или согласные и просто звуки. Гузель Ахтямьянова, мама Булата и Мурата

Дома имеются специальные кресла для занятий. Глава семейства даже обычный велосипед адаптировал под особенности сыновей – установил педали с застежками для ног.

Внешне похожие, мальчики отличаются по характеру. Мурат спокойный и коллекционирует динозавров. Булат подвижный, любит машинки. Но игрушки все равно приходится покупать по два экземпляра.

Ругаются, дерутся, все игрушки надо по парам покупать. Марат Тазетдинов, папа Булата и Мурата

Папа не имеет официального места работы. С жестким графиком невозможно возить детей на прием к врачу в Уфу. Гузель постоянно дома с двойняшками. Время в их случае беспощадно, ведь лечить мальчиков нужно прямо сейчас. В Челябинске есть реабилитационный центр. Там Булату и Мурату готовы помочь. Стоимость курса на одного ребенка – 150 тысяч, на второго – 180.

Эту сумму нам сложно самим собрать. Мы обратились в фонд «Радуга добра», к Регине, чтобы она нам помогла собрать и нам лечение помогло. Гузель Ахтямьянова, мама Булата и Мурата