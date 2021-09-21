В Уфе завершилось юниорское первенство России по летнему биатлону

В столице республики завершилось первенство России по летнему биатлону среди юниоров. Сегодня спортсмены преодолели заключительную гонку – кросс-спринт на шесть километров.

Домашнее первенство России для юниоров Башкортостана стало очень удачным. В эстафете команда завоевала золото, а в индивидуальной гонке бронзовым призёром стал Алмаз Валиев. Большие надежды тренерский штаб возлагал и на третью дисциплину – кросс-спринт. Одним из фаворитов гонки был 21-летний Эдуард Имаев, но башкирский спортсмен не справился со стрельбой, допустив шесть промахов на двух огневых рубежах. Тем не менее биатлонист показал лучшее время хода и сумел попасть в цветочную церемонию, заняв итоговое шестое место.

Сильнейшим на дистанции стал спортсмен из Смоленской области. Алексей Ковалёв с одним промахом показал лучшее время. В эстафете спортсмен участия не принимал, а индивидуальную гонку завершил на десятом месте. Так что завершившимся первенством России Ковалёв остался доволен.

В десятке сильнейших в кросс-спринте, помимо Эдуарда Имаева, оказались еще двое спортсменов из Башкортостана – Родион Травников и Данил Матерков. До первого октября спортсмены останутся на учебно-тренировочном сборе в Уфе, после чего получат долгожданные выходные. Ну а тренерский штаб сборной республики отправится на новые соревнования.