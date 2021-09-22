В Уфе на улице Комсомольской иномарка провалилась в яму

Минувшим вечером на улице Комсомольской в Уфе иномарка на большой скорости влетела в яму на ремонтируемом участке дороге. Это произошло на участке между улицами 50 лет СССР и Рязанской.

Около девяти вечера жители Комсомольской услышали визг тормозов. Выглянув из окна, горожане увидели в яме иномарку. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, водитель автомобиля в темноте не разглядел выкопанную на дороге яму и на всей скорости влетел в ловушку.

К слову, именно на этом участке улицы в проекте не были учтены 27 линий электропередач, о которых говорил Радий Хабиров во время своего общения с журналистами 8 сентября. В связи с этим долгожданное открытие Комсомольской перенесли еще на несколько месяцев вперед.

Напомним, ремонт Комсомольской начали еще 2 года назад. Дорожное покрытие здесь оставляло желать лучшего: даже таксисты объезжали эту улицу по проспектам-дублерам - Салавата Юлаева и Октября. К сожалению, ремонт дороги затянулся и стал одним из самых проблемных участков в городе. Комментируя эту проблему, Радий Хабиров отметил, что ему по-человечески обидно за ситуацию на Комсомольской.